Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила яскравий колаж із сімейних світлин, а також побажання для своїх дівчаток.

"Сьогодні найщасливіший день у моєму житті, день, коли я стала мамою! Ми з Захуром — найщасливіші батьки в світі двох маленьких зірочок Арабелли і Мірабелли. Донечки, з Днем народження вас! Будьте здоровими, хай кожен день приносить тільки радість, а доля буде любити вас! Молюсь, щоб дуже скоро ми всі разом повернулися в мирну Україну, де ви зможете обійняти бабусю з дідусем, всіх рідних, побешкетувати з однокласниками🙏", — пише Камалія.

"І не поспішайте дорослішати, ще хочу побути молодою мамою)) Любимо вас безмежно❤️🎂", — додала співачка.

Шанувальники Камалії в коментарях приєднуються до привітань:

"Вітаю! Хай Ваші чудові дівчатка завжди будуть здорові, життєрадісні, успішні! Миру🙏Божої благодаті";

"Вітаю ваших красунь, і Вас з Днем народження! Хай Бог благословляє Вас і Вашу родину! Миру та добра!";

"Вітаю Вас! Міцного здоров'я вашим зірочкам🎂".

Нагадаємо, 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва засвітила свій "грішок", зробивши селфі на кухні.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" зважився на кардинальний крок у своєму житті.