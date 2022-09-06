Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.
На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила яскравий колаж із сімейних світлин, а також побажання для своїх дівчаток.
"Сьогодні найщасливіший день у моєму житті, день, коли я стала мамою! Ми з Захуром — найщасливіші батьки в світі двох маленьких зірочок Арабелли і Мірабелли. Донечки, з Днем народження вас! Будьте здоровими, хай кожен день приносить тільки радість, а доля буде любити вас! Молюсь, щоб дуже скоро ми всі разом повернулися в мирну Україну, де ви зможете обійняти бабусю з дідусем, всіх рідних, побешкетувати з однокласниками🙏", — пише Камалія.
"І не поспішайте дорослішати, ще хочу побути молодою мамою)) Любимо вас безмежно❤️🎂", — додала співачка.
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Шанувальники Камалії в коментарях приєднуються до привітань:
"Вітаю! Хай Ваші чудові дівчатка завжди будуть здорові, життєрадісні, успішні! Миру🙏Божої благодаті";
"Вітаю ваших красунь, і Вас з Днем народження! Хай Бог благословляє Вас і Вашу родину! Миру та добра!";
"Вітаю Вас! Міцного здоров'я вашим зірочкам🎂".
Нагадаємо, 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ.
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