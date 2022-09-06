Співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва), яка вступила до Музичного коледжу в Берклі в Бостоні (США), більше не є підопічною продюсерською компанією Михайла Ясінського Secret Service. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram. Також артистка зізналася, чому вирішила навчатися саме у США.
"Хто запустив цей тренд на розлучення і чому його підтримали майже всі мої знайомі, я не знаю. Але про всяк випадок, щоб не вибиватися з маси, я теж вирішила припинити стосунки... Після цього рішення треба було вирішити лише одне: з ким. Хлопця "У мене не було. Тому ще півроку тому ми припинили співпрацю з компанією Secret Service - агентством, яке забезпечувало мені піар, концертні та інші послуги", - заявила Jerry Heil .
Шанувальників також хвилює, чи продовжить виконавиця писати українську музику. Тому артистка вирішила заспокоїти їх та запевнила, що ще не раз порадує слухачів.
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"У мене багато української музики, яку я ще маю показати вам. Так що навіть не сподівайтеся, я нікуди не поділася. Я продовжую робити класну українську музику і розвивати її в США. І я тут, щоб навчатися і принести багато нового для нас" , – сказала Jerry Heil в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1".
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