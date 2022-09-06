Популярна артистка, перша "Холостячка" Ксенія Мішина після повернення додому до Києва вирішила далі розвивати свій магазин косметики. При цьому не забуває Ксенія розповідати про особистих лайфхаків з догляду за собою і ділиться різними секретами.
На цей раз Ксенія заговорила про красу волосся, артистка не фарбується і всіляко стежить за їхнім станом уже багато років. Тому Мішина знає безліч способів, як зберегти добрий стан локонів довше.
«Ви ж знаєте, що я дуже дбаю про своє волосся. Завжди тестую те, що може бути ефективним, тому ділюся рекомендацією. Кожна капсула містить багато корисних вітамінок і корисних компонентів, які живлять волосинку зсередини. Вони містять у собі вітаміни А, В, С, Е, біотин, гіалуронову кислоту, олію цитрусових, авокадо. І це ще мала частина цього складу! – пише Ксенія.
Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відверту посаду про свою роботу, а також поділилася фотографіями з червоної доріжки.
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"Знаєте, що мене підтримує в будь-який момент мого життя? Моя професія! На червоній доріжці в Боснії та Герцеговині я подумала, а що робить мене мною? Моя зовнішність? Моє ім'я? Моє тіло? І зрозуміла, що я це щось більше. . У ці моменти щастя та реалізації ти розумієш, що я, справжня я, це такий момент і потік", - пише Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями і вразила Злату Огнєвіч.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.