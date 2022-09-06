Українська актриса, переможниця "Танців з зірками" і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про ще один секрет догляду за собою.

Популярна артистка, перша "Холостячка" Ксенія Мішина після повернення додому до Києва вирішила далі розвивати свій магазин косметики. При цьому не забуває Ксенія розповідати про особистих лайфхаків з догляду за собою і ділиться різними секретами.

На цей раз Ксенія заговорила про красу волосся, артистка не фарбується і всіляко стежить за їхнім станом уже багато років. Тому Мішина знає безліч способів, як зберегти добрий стан локонів довше.

«Ви ж знаєте, що я дуже дбаю про своє волосся. Завжди тестую те, що може бути ефективним, тому ділюся рекомендацією. Кожна капсула містить багато корисних вітамінок і корисних компонентів, які живлять волосинку зсередини. Вони містять у собі вітаміни А, В, С, Е, біотин, гіалуронову кислоту, олію цитрусових, авокадо. І це ще мала частина цього складу! – пише Ксенія.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відверту посаду про свою роботу, а також поділилася фотографіями з червоної доріжки.

"Знаєте, що мене підтримує в будь-який момент мого життя? Моя професія! На червоній доріжці в Боснії та Герцеговині я подумала, а що робить мене мною? Моя зовнішність? Моє ім'я? Моє тіло? І зрозуміла, що я це щось більше. . У ці моменти щастя та реалізації ти розумієш, що я, справжня я, це такий момент і потік", - пише Мішина.

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