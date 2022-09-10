Володимир Дантес зізнався, що, незважаючи на любовний чотирикутник, він продовжує спілкуватися з Кацуріним та Дорофєєвою.

Український шоумен та співак Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, чесно зізнався, що досі спілкується зі своєю колишньою. Більше того, він навіть спілкується із нинішнім хлопцем Наді - Мишею Кацуріним . Таке зізнання артист зробив в інтерв'ю програмі "Слава+Таня" на Youtube .

Володимир Дантес зізнався, що попри любовний чотирикутник він продовжує спілкуватися з Кацуріним. Нещодавно музикант навіть позичив у Михайла кейс для гітари.

"Нещодавно мені потрібен був кейс для гітари, тому що мав їхати на концерт до Ізраїлю. Тому так, ми можемо поговорити, якщо це необхідно. Ми дорослі люди, не кулаками махатимемо чи плювати один одному в обличчя", - зізнався музикант.

Крім того, український шоумен і співак Володимир Дантес розповів, що офіційного розлучення з Надією Дорофєєвою у нього не було. Але він відразу заявив, що в них просто не було часу подати документи.

"Ми ще не подали документи на розлучення. Це все робиться за один день. Не знаю, чому так і не зробили це досі. Думаю, цього місяця все ж таки дійдемо", - додав Володимир Дантес.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

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