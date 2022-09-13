Як повідомляє Politeka.net, кокошник (російський народний головний убір) був багато років незмінним елементом сценічного костюма української співачки Олі Полякової. Нещодавно вона розпрощалася з ним та підпалила у прямому ефірі.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла, чому спалила свій кокошник у прямому ефірі.

Вона підкреслила, що цей аксесуар був у її творчому житті і тепер вона відчуває через це непідробну ганьбу, але Оля Полякова все ж таки вибачила себе за це і вирішила йти далі.

"Кокошник зробив мене популярною в Україні та за її межами. Ось таке у мене минуле. Тому я організувала такий містичний обряд відмови від минулого. Та й взагалі цей ритуал можна і ототожнити з діями України сьогодні. Усі зараз українізуються, переходять українською мовою. Нам потрібно дивитися виключно на себе та займатися розвитком власної культури”, – заявила Оля Полякова .

Варто зазначити, що Оля Полякова вирішила позбутися російського елемента у своєму сценічному образі та публічно спалила кокошник на Лисій горі. Обряд прощання з яскраво вираженим російським аксесуаром зірка сцени провела на місці, де за легендами збираються всі відьми.

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