53-річна Дженніфер Лопес зараз досить часто з'являється на публіці в модних та трендових образах. Причому виконавиця робить акцент завжди на своїх пишних формах і намагається підкреслити, що правда виглядає молодшою ​​за звичайну.

Шанувальники підтримують Дженніфер і завжди залишають захоплені коментарі, особливо вихваляють фанати одяг Лопес, який показує, наскільки хороша шкіра у артистки без жодних підтяжок.

Ще нещодавно Дженніфер доводила, що її бренд косметики знає, як уникнути появи зморшок, і саме тому вона так добре виглядає. На презентації нової колекції улюбленого взуття зірка також змогла підкреслити сяючий вигляд, особливо з дорогими прикрасами та перукою.

Майже весь час Лопес на кадрах позує в перуках, що приховують її коротке волосся. Не секрет, що у Дженніфер є ціла кімната з перуками, які вона доглядає.

У артистки вже давно короткі локони і показує їх вона досить рідко, воліючи просто носити перуки.

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