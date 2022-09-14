53-річна Дженніфер Лопес зараз досить часто з'являється на публіці в модних та трендових образах. Причому виконавиця робить акцент завжди на своїх пишних формах і намагається підкреслити, що правда виглядає молодшою за звичайну.
Шанувальники підтримують Дженніфер і завжди залишають захоплені коментарі, особливо вихваляють фанати одяг Лопес, який показує, наскільки хороша шкіра у артистки без жодних підтяжок.
Ще нещодавно Дженніфер доводила, що її бренд косметики знає, як уникнути появи зморшок, і саме тому вона так добре виглядає. На презентації нової колекції улюбленого взуття зірка також змогла підкреслити сяючий вигляд, особливо з дорогими прикрасами та перукою.
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Майже весь час Лопес на кадрах позує в перуках, що приховують її коротке волосся. Не секрет, що у Дженніфер є ціла кімната з перуками, які вона доглядає.
У артистки вже давно короткі локони і показує їх вона досить рідко, воліючи просто носити перуки.
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