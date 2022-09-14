Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк" разом із Максом Михайлюком, стала активно вести соціальні мережі. Дівчина часто говорить про своє життя, ділиться цікавими історіями та вражає розповідями про будні.

Багатьох шанувальників Ульянової цікавлять не лише її вбрання, а й програма тренування, як правильно сідати на шпагат та секрети догляду за собою. Дівчина неодноразово хвалилася, що змогла сильно схуднути і перетворилася, тому кожне фото зі спортзалу також викликає бурхливу реакцію.

Зазначимо, зараз Ульянова також часто займається тренером і намагається не забувати про розтяжку, тому працює над шпагатами.

«Лівий шпагатик виглядає якось не дуже» - пожартувала Даша про результати своїх занять.

Також зірка поділилася результатами нової фотосесії, яку влаштувала посеред Києва, та звернулася до шанувальників для допомоги ЗСУ.

"Допомагаємо ЗСУ! Стаємо здоровішим, красивішим. Покращуємо свій емоційний стан. І закликаю вас, моя чудова активна аудиторія, зробити це разом зі мною", - написала блогерка.

Нагадаємо, "Пішли зовсім інші розмови": стало відомо, що буде після успішного контрнаступу ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, опинилися у складному становищі: окупанти просять про переговори з ЗСУ, що відомо.

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