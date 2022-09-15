Як пише Politeka.net, Слава Камінська – відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. Після ліквідації гурту співачка зайнялася сольною кар'єрою, радуючи українців новими хітами. А після початку війни зірка поїхала до Нідерландів, де ховається від жахів війни. Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото, де позувала у спортивному міні перед дзеркалом.

"Велосипед рулить. Вічно мокра спина, сині від синців ноги, драні колготки, зате знайшла свій прес і згадала, де у мене дупа насправді", - написала Слава.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Мені потрібно брати з тебе приклад", "Королева!! Богиня!! Жінка мрії", "Вона була актрисою", "Моя цукерка", "Всі інтереси людини - губи, сідниці, зовнішній вигляд і все!", "Та ти що?".

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" спантеличила шанувальників змінами у зовнішності

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