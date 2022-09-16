Популярна українська співачка, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка з початку війни активно гастролює зі своїм колективом за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото зі студії, щоби нагадати про себе фанатам.

На новій фотографії Юлія зняла себе на телефон, стоячи біля мікрофона з навушниками. Очевидно, артистка прийшла до студії звукозапису, де готує новий хіт для фанатів. Перед камерою вона з'явилася у світлій футболці з милим візерунком, її волосся відкинуте назад, а на обличчі немає макіяжу, лише кокетлива усмішка.

У підписі до публікації Саніна написала: "Щоб не забули, як я виглядаю. Працюємо". Шанувальники не пройшли повз і ту ж таки почали коментувати нове фото зірки: "Чекаємо", "Ура, новий трек! Або альбом?", "Звичайно не забули. Чекаю нову музику", "Наше сонечко, наша Юлечка. Чекаємо на новини від вас і вашої групи з нетерпінням! Дуже скучили за вами", "Та як про таку можна забути", "Неймовірна", "Красуня", "Люблю", "Вас неможливо забути", "Вас неможливо забути", "Ти наше сонечко".

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