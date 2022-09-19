Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла про труднощі материнства та показала фото з донечкою, якій потрібна операція.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила яскраву світлину на прогулянці з маленькою Елізабет, зроблену ще до настання холодів.

"Фото не супер якості, але хочу його залишити тут! Я так її люблю, хоч і важко, інколи і нерви здають! Але дивлюсь на її посмішку і все минає☺️ видихаю, і з новими силами біжу гратись. І все по колу! просинаємось, миємось, їмо, граємось, підлаштовуємось під настрій одна одної та лягаємо спати", — зізнається дружина Сасанчина.

Дівчина також розповіла, що в ці дощові дні все ще монотонніше.

"Тепер кожного дня дощі, у двір нормально не вийдеш, тому сидимо в хаті. Переглядаємо фотографії, фільми, п’ємо чай і думаємо, як будемо проводити наступне літо☀️", — додала обраниця зірки "Голос країни".

Раніше дружина Сасанчина розповіла, що в їхньої доньки після народження на обличчі з’явилась гемангіома (скупчення судин). Консервативне лікування не допомагає, а операцію через постійні застуди в дитини доводиться переносити вже кілька місяців.

Нащодавно молода матуся з донечкою знову були на огляді, вислухали багатьох хірургів, і вирішили спостерігати та пробувати інші методи лікування, а якщо нічого не допоможе, тоді гемангіому таки видалять хірургічно.

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