Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила яскраву світлину на прогулянці з маленькою Елізабет, зроблену ще до настання холодів.
"Фото не супер якості, але хочу його залишити тут! Я так її люблю, хоч і важко, інколи і нерви здають! Але дивлюсь на її посмішку і все минає☺️ видихаю, і з новими силами біжу гратись. І все по колу! просинаємось, миємось, їмо, граємось, підлаштовуємось під настрій одна одної та лягаємо спати", — зізнається дружина Сасанчина.
Дівчина також розповіла, що в ці дощові дні все ще монотонніше.
"Тепер кожного дня дощі, у двір нормально не вийдеш, тому сидимо в хаті. Переглядаємо фотографії, фільми, п’ємо чай і думаємо, як будемо проводити наступне літо☀️", — додала обраниця зірки "Голос країни".
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Раніше дружина Сасанчина розповіла, що в їхньої доньки після народження на обличчі з’явилась гемангіома (скупчення судин). Консервативне лікування не допомагає, а операцію через постійні застуди в дитини доводиться переносити вже кілька місяців.
Нащодавно молода матуся з донечкою знову були на огляді, вислухали багатьох хірургів, і вирішили спостерігати та пробувати інші методи лікування, а якщо нічого не допоможе, тоді гемангіому таки видалять хірургічно.
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