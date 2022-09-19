Брат співачки Tayanna Міша Марвін, справжнє ім'я якого Михайло Решетняк, зрадив Україну та поїхав далі будувати кар'єру в росії.

Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі СлаваПРО розповів новину, яка його шокувала.

"Брат української співачки Tayanna Міша Марвін, який після 24 лютого покинув рашу і повернувся на батьківщину, різко змінив риторику. Неочікувано для багатьох артист заявив, що відновлює співпрацю з російським лейблом Black Star", — розповідає Дьомін.

Слава також пояснив, чому цей вчинок артиста дуже дивний.

"Заради цього Марвін навіть видалив свої дописи, в яких підтримував Україну, і це дуже дивний вчинок, враховуючи те, що його сестра Tayanna активно підтримує Україну і виступає на благодійних концертах", — додав ведучий та запитав у глядачів, чому, на їхню думку, Міша Марвін так зробив, це бабло чи щось інше.

Українці в коментарях не стримують обурення:

"Міша найбільше розчарував, в нього така класна сестра і батько",

"Слава, мені здається, зараз різко збільшиться кількість зрадників, типу Марвіна. Гроші роблять свою справу",

"Марвін. Ну, я в шоці. Не знаю, які в нього мотиви. Одне знаю напевне, принципово не слухатиму його пісні, навіть українською",

"Хотілось би почути коментар Таяни про брата зрадника!",

"Це ж прекрасно шо всі чмоні себе проявляють по повній, чим швидше, тим краще. Головне нікого потім не забути в переліках на заборону на в’їзд в Україну!".

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