На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фото, на якому з українським прапором позує на тлі будівлі Капітолію в столиці США.

"Я у Вашингтоні біля Капітолію US Congress звертаюся до всіх українців в Америці: Активізуйтеся, щоби провести зустрічі з американськими конгресменами. Лобіюйте Україну! Просіть зброю для наступу! Просіть енергетичну допомогу! Просіть про допомогу у розслідуванні вже більше, ніж 30 тис. злочинів, що скоїла росія проти українців", — пише Руслана.

Лижичко закликала всіх небайдужих приходити на зустріч біля Білого Дому, аби вкотре нагадати американцям про війну в Україні.

"Чим більше буде нас, тим більше буде допомоги! Зараз не може бути особистих справ. Є лише спільна справа і спільна мета - перемога України. Ми маємо переконувати американців допомогти нам чим швидше зупинити криваву війну путіна, бо кожну хвилину в Україні гинуть наші з вами побратими", — наголосила співачка.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Енергія і сила нашого народу в одній особі😉. Ви неймовірна, дуже", "Наша Руслана, мій промінчик ❤️ Справжня енергія і сила України в твоїх венах", "Дякуємо, що приїхали до нас, що доєдналися до протесту, та робите все можливе задля нашой перемоги".

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