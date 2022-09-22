Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі вже багато років є послом доброї волі Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, тому нерідко вирушає з різними поїздками. Цього разу артистка вирушила до Пакистану, який постраждав від повені.
«Анджеліна Джолі приїжджає, щоб засвідчити та зрозуміти ситуацію, а також почути від людей, які безпосередньо постраждали, про їхні потреби та кроки щодо запобігання таким стражданням у майбутньому… IRC сподівається, що її візит проллє світло на це питання і спонукає міжнародне співтовариство" , – сказано у повідомленні в мережі.
Зазначимо, такі поїздки для артистки не новинка і сама вона навіть без робочих поїздок їздить багатьма країнами підтримати громадян.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Це говорить про дві речі": чому Кремль планує призвати саме 300 тис. резервістів
Катастрофічне затоплення: окупанти намагаються зруйнувати ще одну дамбу
Гвоздєва з "Танців зі зірками" назвала знамениту українку, яка її розчарувала: "Повернулась до росії, сіла знову..."
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Раніше в мережі почала обговорювати минуле артистки, нібито Джолі у 2005 році навмисне передала журналістам місце побачення з американським актором Бредом Піттом. Це було нібито необхідно для того, щоб зруйнувати його шлюб із американською колегою Дженніфер Еністон.
Таблоїд зазначає, що Джолі вирішила виставити напоказ їхній таємний з Піттом роман на той момент. Після того, як Еністон розлучилася з чоловіком, Джолі повідомила про те, що вагітна від актора.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, чому прокинулася зі сльозами на очах: "Микита поїхав..."
Як повідомляла Politeka, "З поверненням": "Холостячка" Мішина після місяців за кордоном приїхала до України, фото.
Також Politeka писала, що "Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео.