Популярна українська модель та телеведуча Олександра Кучеренка, яка є дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова з "Світ навиворіт", поділилася у своєму Instagram чарівним фото. Свою посаду знаменитість приурочила до гри української футбольної збірної, схоже, вона стала однією з трансляцій цього поєдинку.

Як видно, на новій фотографії Саша знята у студії з патріотичним декором, та й сама виглядає дуже патріотично. Перед камерою модель з'явилася в розкішній синьо-жовтій вишиванці незвичайного крою, яка підкреслила плечі та струнку талію. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Кучеренко написала: "Сьогодні у студії вболіваємо за збірну України в матчі проти збірної Шотландії в Лізі націй. Результат цієї гри сильно вплине на наше потрапляння на Євро-2024. Кожна перемога нам важлива! Я мрію, що дуже скоро ми зможемо проводити домашні матчі в мирній щасливій Україні, нервувати лише через футбол і вболівати великими родинами разом, вдома".

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