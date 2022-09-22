Ми підготували для вас простий рецепт, який сподобається всім - його показав суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Як повідомляє Politeka.net, сорбет - це морозиво, приготовлене зі свіжих або заморожених ягід. Він корисний, тому що готують його виключно з натуральних інгредієнтів, має низьку калорійність, його можна їсти дітям, тим, хто дотримується дієти і просто любить фрукти.

Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом цього десерту з дині на своїй сторінці в Instagram.

"Рекомендую зберегти цей рецепт, щоб узимку не втратити", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Складові:

• Половина замороженої дині • Рис – 100 г • Вода – 300 мл

М'ятний сироп: • Вода – 100 мл • Цукор – 50 мл • М'ята – 10 грам

Спосіб приготування:

1.Готуємо м'ятний сироп. У сотейник насипати цукор, залити водою, додати м'яту і поставити на невеликий вогонь. Прогрівати помішуючи до розчинення цукру. Остудити. Витяшнути листочки м'яти.

2.Диню очистити від шкірки та насіння. М'якуш нарізати кубиками і перебити в блендері до консистенції пюре.

3. Змішати всі інгредієнти разом, перемішати, перелити в контейнер і поставити в морозилку на 6-8 годин.

4.Щоб сорбет вийшов ніжним і повітряним, щогодини діставати його з морозилки та перемішувати.

5. Ектор Хіменес-Браво пропонує попередньо зварити рис і їсти його з сорбетом.

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