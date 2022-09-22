Як повідомляє Politeka.net, сорбет - це морозиво, приготовлене зі свіжих або заморожених ягід. Він корисний, тому що готують його виключно з натуральних інгредієнтів, має низьку калорійність, його можна їсти дітям, тим, хто дотримується дієти і просто любить фрукти.
Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом цього десерту з дині на своїй сторінці в Instagram.
"Рекомендую зберегти цей рецепт, щоб узимку не втратити", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
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• Половина замороженої дині • Рис – 100 г • Вода – 300 мл
М'ятний сироп: • Вода – 100 мл • Цукор – 50 мл • М'ята – 10 грам
Спосіб приготування:
1.Готуємо м'ятний сироп. У сотейник насипати цукор, залити водою, додати м'яту і поставити на невеликий вогонь. Прогрівати помішуючи до розчинення цукру. Остудити. Витяшнути листочки м'яти.
2.Диню очистити від шкірки та насіння. М'якуш нарізати кубиками і перебити в блендері до консистенції пюре.
3. Змішати всі інгредієнти разом, перемішати, перелити в контейнер і поставити в морозилку на 6-8 годин.
4.Щоб сорбет вийшов ніжним і повітряним, щогодини діставати його з морозилки та перемішувати.
5. Ектор Хіменес-Браво пропонує попередньо зварити рис і їсти його з сорбетом.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.
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