Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - відомий український бізнесмен зі Львова, який вирішив стати новим "Холостяком" у 12-му сезоні шоу. Проект давно вже відзняли і мали показати ще навесні, але через війну всі плани довелося перенести. І нещодавно стало відомо, що шоу покажуть із 30 вересня, після чого Топольський почав активно підігрівати інтерес до проекту у своєму блозі Інстаграм. А цього разу Олександр показав ефектні кадри, де позував у сорочці.

"Вогонь", - написала одна із фанаток у коментарях до відео.

Повідомлялося, що Топольський похвалився розкішним тілом, що підкачало.

"Ти можеш сказати, що в тебе погана генетика, поганий обмін речовин, а можеш просто підняти свою дупу з дивана і почати працювати над собою, поставити собі мету і вірити в себе. У цьому випадку ти обов'язково досягнеш успіху", - написав зірка. поділився фотографією топлес.

Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський наважився зробити перше тату та показав результат .

А ще Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський напередодні прем'єри несподівано звернувся до українців .

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