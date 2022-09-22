Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - відомий український бізнесмен зі Львова, який вирішив стати новим "Холостяком" у 12-му сезоні шоу. Проект давно вже відзняли і мали показати ще навесні, але через війну всі плани довелося перенести. І нещодавно стало відомо, що шоу покажуть із 30 вересня, після чого Топольський почав активно підігрівати інтерес до проекту у своєму блозі Інстаграм. А цього разу Олександр показав ефектні кадри, де позував у сорочці.
"Вогонь", - написала одна із фанаток у коментарях до відео.
Повідомлялося, що Топольський похвалився розкішним тілом, що підкачало.
"Ти можеш сказати, що в тебе погана генетика, поганий обмін речовин, а можеш просто підняти свою дупу з дивана і почати працювати над собою, поставити собі мету і вірити в себе. У цьому випадку ти обов'язково досягнеш успіху", - написав зірка. поділився фотографією топлес.
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Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський наважився зробити перше тату та показав результат .
А ще Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський напередодні прем'єри несподівано звернувся до українців .
Також Politeka писала, що Топольський перед прем'єрою нового "Холостяка" несподівано розкрив свій секрет