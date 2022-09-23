Як пише Politeka.net, Ані Лорак - відома співачка з українським корінням. Зірка з 2014 року живе та працює в Росії, а після початку війни перестала виходити на зв'язок. А нещодавно Лорак опублікувала нове фото в Інстаграмі, повернувшись назад. Зірка вирішила не згадувати про Україну і говорила тільки про себе.

"Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена - моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала запроданка.

Тепер Лорак вирішила опублікувати відкритий лист на офіційному сайті.

"Ніхто не вправі мені диктувати, як мені любити і підтримувати свою країну. Свій внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян я роблю не під тріск телекамер, а так, як вважаю за потрібне і гідне. Я не прошу всіх погоджуватися зі мною". я прошу поважати мою думку, тому що демократія – це повага до інших, це цивілізований шлях будь-якої демократичної держави, в якій головною цінністю вважається людське життя, сім'я, мир і процвітання.

Тому ні «ДНР», ні «ЛНР», ні «Правий сектор», ні «Свобода» не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають жодного стосунку до мене!", - написала Лорак.

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