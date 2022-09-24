Знаменитості почали випускати своє шоу російською мовою ще минулого року. Навіть після повномасштабного вторгнення рф обидві зірки продовжили розмовляти мовою країни-агресора, через що втрапили в скандал. Тоді вони знайшли собі безглузде виправдання, мовляв, ніхто не захоче слухати, як вони бекають-мекають та підбирають слова українсько.

Нарешті Полякова та Єфросиніна дослухалися своїх глядачів та почали створювати україномовний контент. Але в новому випуску програми "Дорослі дівчата" Оля звернулася до колег, які хейтили їх до цього.

"Коли у нас були проблеми жодна тварюка з шоу-бізнесу, крім Суханова і Гордона, нас не підтримали. Решта засунули язики в ж*пу і не підтримали. А наші друзі нас ще й намагалися потопити. Так от, панове артисти, прийдуть знову в Україну ринкові відносини, не приходьте до мене зі своїми кліпчиками. Ідіть в ж*пу! І будьте там, де ви були, коли нас хейтили, а ви сиділи і в сраки свої язики позасовували, панове колеги", - заявила Полякова.

При цьому Маша Єфросиніна таку жорстку заяву Олі коментувати не стала, просто додавши, що війна дійсно багато чого нам показала.

Нагадаємо, Оля Полякова влаштувала змагання із Володимиром Дантесом з української мови.

Також повідомлялось, що 17-річна донька Полякової торкнулася пікантної теми, обуривши українців.

Крім того, Politeka писала, що Оля Полякова показала умови у гуртожитку Лондона, де навчається донька.