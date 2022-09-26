Популярний український артист Андрій Данилко, відоміший під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, який нещодавно здивував сильним схудненням, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав чарівне фото зі своєю сценічною мамою Інною Білоконь і звернувся до шанувальників із запитанням.

Як відомо, Андрій зараз зі своїм Бендом та Інною активно гастролює країнами Європи з благодійними концертами на підтримку України. Часто він показує кадри з виступів, проте цього разу виклав знімок, на якому вони з Білоконь позують у телефонній будці. Варто зазначити, що тут вони позують без сценічних образів, тому виглядають дуже мило і природно.

У підписі до публікації Данилко запитав шанувальників: "Як ви думаєте, де ми?". Звичайно ж користувачі відразу почали коментувати знімок, накидаючи свої варіанти міст і країн: "Жмеринка?", "У телефонній будці", "Не зрозуміло і не однозначно", "Лондон?", "Великобританія", "В Одесі", " Схожа будка у Чернівцях", "Польща", "Невже Полтава?", "У телефонній будці. Є такі і в Києві, і в Лондоні, і багато де ще є", "Портал у світле майбутнє", "У якийсь якийсь час?" червоній будці?".

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