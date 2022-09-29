Відома співачка Слава Камінська продемонструвала, чому навчилася у Нідерландах.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.

За кордоном знаменитість зіткнулася з несподіваною проблемою: виявляється, вона не вміла кататися на велосипеді. Як відомо, у Європі цей вид транспорту дуже популярний і найголовніше - дешевий.

«Навчіть мене їздити велосипедом», - писала Слава місяць тому.

Тепер співачка вирішила похвалитися своїми успіхами і продемонструвала, як їздить на велосипеді. Позаду неї сиділа її дочка Лаура.

Камінська у спортивному костюмі та дутому жилеті хвацько проїхалась тротуаром і показала мову, тому хто її знімав.

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