Як пише Politeka.net, відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.

За кордоном знаменитість зіткнулася з несподіваною проблемою: виявляється, вона не вміла кататися на велосипеді. Як відомо, у Європі цей вид транспорту дуже популярний і найголовніше - дешевий.

«Навчіть мене їздити велосипедом», - писала Слава місяць тому.

Тепер співачка вирішила похвалитися своїми успіхами і продемонструвала, як їздить на велосипеді. Позаду неї сиділа її дочка Лаура.

Популярні новини зараз

Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження

Десятки ударів ножем: таємничий напад на 8-річну українку та її маму приголомшив Ірландію

"Все, нема більше в Ялті родичів": Кошовий розповів, що сестри писали його дружині

"Міс Україна Всесвіт" Неплях із розрізом від стегна вразила ризиковою позою: "Українська Моніка Беллуччі"

"Вже остаточно": Подоляк зробив важливу заяву щодо завершення війни
Показати ще

Камінська у спортивному костюмі та дутому жилеті хвацько проїхалась тротуаром і показала мову, тому хто її знімав.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" спантеличила шанувальників змінами у зовнішності

Також Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" заінтригувала кадрами на тлі сміття .

Також Politeka писала, що Камінська після відвідин українських лікарів повернулася за кордон