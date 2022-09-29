Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк після повернення в Україну засвітилася у стильному брючному костюмі та розповіла про цікаву пропозицію.

Як пише Politeka.net, на особистій сторінці в Instagram дружина популярного телеведучого зробила інтригуючу публікацію.

"Помічаю, що як тільки дозволила в свої голові щось обмірковувати про майбутні проекти, та про те як рухатись далі вперед, в реаліях війни та сьогодення, одразу почала отримувати цікаві пропозиції та дзвінки. Вау...», - написала жінка.

Горняк не забула подякувати Всесвіту за те, що відчуває і відгукується на її бажання.

"Дякую, Всесвіт, що відчуваєш і чуєш мене… ❤️", - зазначила вона.

Свій пост дружина Остапчука супроводжувала колажем, де позує у трендовому костюмі білого кольору з широкими штанами та об'ємним жакетом, який вона елегантно накинула на плечі. Свій жіночний образ Крістіна доповнила невеликою коричневою сумочкою та сонцезахисними окулярами.

"Ви мотивуєте своєю щирістю, красою, ставленням до світу, до життя 🙌", "Краса 😍 нехай все збудеться 🥰", "Ти надихаєш багатьох! Вірю в тебе :)", - пишуть у коментарях фоловери Христини Горняк.

Останнім часом фанати подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк стурбовані тим, що у пари серйозні проблеми у стосунках і вони на межі розлучення.

Днями телеведучий відзначав день народження, проте сама Христина публічно не вітала чоловіка із 38-річчям.

Пара не коментує свої особисті стосунки, від прямих питань фоловерів йде.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

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