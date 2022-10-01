Популярна виконавиця Дженніфер Лопес у розкішних образах показала, за що її люблять фанати.

53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес виступає для багатьох фанатів як ікона стилю і нерідко розбурхує вбраннями на публіці. Кожен вихід у світ Дженніфер завжди супроводжується яскравими фото.

У мережі шанувальники нерідко репрезентують цікаві кадри з артисткою, показуючи оригінальний варіант нарядів для нового сезону. На цей раз добірка вразила шанувальників.

Як можна побачити на фото, Лопес подіється різноманітно, але в повсякденному житті її не побачиш в епатажних образах. На світських заходах вона завжди сяє у відвертих вбраннях, а в решту часу надає перевагу простішим варіантам без строкатих акцентів.

“Тепер я розумію, чому мама говорила завжди звертати увагу на стиль; вона вміє подати себе, це також талант; не вірю у її вік; тут добре попрацювали; Ти справді жінка своїх слів; яка пишність» - пишуть у мережі.

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