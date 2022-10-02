Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін, який з початку війни разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та багато гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист після невеликої паузи знову вийшов на зв'язок, поділився новим фото та звернувся до всіх музикантів.

Як видно, на новій фотографії Сергій зображений у цікавій локації, він начебто виглядає з-за дверей. Перед камерою він з'явився у темних штанах та чорній куртці-косусі, при цьому можна помітити, що співак сильно посивів останнім часом.

У підписі до публікації Бабкін звернувся до колег-музикантів: "Вітаю всіх, чиє життя так чи інакше пов’язане з музикою. Вітаю колег-музикантів, братів та сестер духовиків, а особливо флейтистів, яким я сам є. Перепрошую за мою непроінформованість, але я тільки сьогодні дізнався, що флейта є найдавнішим інструментом, найпершим на Землі Музика є мовою Всесвіту, її розуміє будь-яка жива істота. Якби на нашій планеті панувала лише мова музики, ми б набагато краще розуміли і відчували одне одного. Тому що музика зближує, оновлює, народжує, перезавантажує, охоплює любов‘ю, надихає, зберігає, тримає, спрямовує, лікує. З музикою в серці! З музикою по життю! З музикою до перемоги! Вітаю!".

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