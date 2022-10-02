Популярна актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, як живуть її батьки в окупованому росією Криму.

В інтерв'ю журналістці Тетяні Гончаровій на її YouTube каналі , 33-річна артистка з усмішкою на обличчі розповіла про дитинство та юність, проте поки що їй дуже боляче, адже російські війська захопили її рідне місто.

Батьки Ксенії Мішиної живуть у Криму і їхати не збираються. Раніше зірка часто бачилася з ними, проте після повномасштабної війни – жодного разу.

В окупованому Криму перебувають не лише батьки, а й друзі. Ксенія Мішина спілкується з ними по телефону та відеозв'язку.

Також зірка "Кріпосної" додала, що її рідні мають чітку проукраїнську позицію. Вони з нетерпінням чекають, коли рідне місто звільнять від російської.

"Крим - це моя рідна земля, вона має бути українською. Я хочу нормально їздити до батьків, сісти в поїзд чи літак. Це наша українська земля", - емоційно розповіла артистка.

Ксенія Мішина зазначила, що "пропаганда там сильна, витримати важко", проте її батьки та друзі в жодному разі не змінюють своєї позиції. 10-річний син Ксенії Мішин дуже сумує за бабушкою. Хлопчик постійно запитує актрису, коли вони поїдуть до Криму. Сама ж Ксенія Мішина теж з нетерпінням чекає на звільнення Севастополя від окупантів.