Навіть під час війни, після зйомок та волонтерства, телеведуча Леся Нікітюк продовжує стежити за своєю зовнішністю та знаходить час для походу до салону краси. Так, днями знаменитість побувала на черговому сеансі ендосфери, щоб підтримувати шкіру підтягнутою та пружною. Кадри, зроблені під час процедури, телеведуча опублікувала Stories Instagram.

У салоні Лесі лежала на кушетці, а фахівець водив апаратом ендосфера по її ногах та сідницях.

«На ендосферу прийшла. Зараз цей апарат вижене з мене печаль, як ЗСУ ворога з Лиману», - зазначила теледіва та засвітила пікантні частини свого тіла на фото.

Варто сказати, що апарат ендосфера спочатку призначався для професійних спортсменів для того, щоб за допомогою інтенсивного впливу на м'язи швидше вивести молочну кислоту.

Також процедура допомагала покращити венозний кровотік та підвищити м'язовий тонус.

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

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