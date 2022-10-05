Український блогер і бізнесмен Михайло Заливако був головним героєм шоу «Холостяк-11», зустрічався близько року з переможницею проекту та встиг вразити запальними кадрами з друзями під час робочої поїздки закордоном .

До критики та похвали чоловік підходить з гумором, тому на будь-які зауваження на свою адресу реагує з позитивом. На цей раз не обійшлося без глузувань. Михайло показав, як зазвичай летить після своїх подорожей.

"Коротко про мій політ 😅😅😂 А ви плескаєте в літаку? 😂" - з іронією зауважив Заливако.

У мережі відреагували:

«Весело напевно цим займатися під час зниження та посадки 😂; Не всі зрозуміли 😂;Так ще я в літаку не плескала 😂; Це дуже смішно 😂; Кожен плескає по-різному 😂; Я завжди плескаю при посадці 😂; Кожен плескає чим може 😂; ну підтримав 😂😂; Ну все, я тепер не сприймаю бавовну, як бавовну».

Тим часом на своїй сторінці в Instagram Ганна похвалилася кадрами з ефектної зйомки, яку на вулицях Києва влаштувала фотографка Леся Кошова.

Перед камерою Богдан постала в стильному чорному костюмі брюки, який вдало підкреслив її струнку фігуру. Образ модель доповнила високим підбором, сумочкою та масивними аксесуарами.

"Місяць переносили зйомку, очікуючи гарної погоди, щоб потім у нас вийшло це….!📸 🔥", - похвалилася Ганна.

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