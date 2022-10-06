Як повідомляє Politeka.net , солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька продовжує подорожувати світом і давати благодійні концерти, щоб допомогти Україні. Нещодавно вона побувала в Україні та заспівала разом із маленькою українкою. Відео співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"На відео - наш спільний виступ із чудовою Машею Даниловою у телемарафоні, метою якого став збір коштів для дітей, які постраждали внаслідок війни", - уточнила солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька.

Разом вони заспівали пісню "I Am Not Ok" гурту "KAZKA". Композиція виконується українською та англійською мовами. У пісні Олександра та Маша згадують події 24 лютого та закликають небайдужих у всіх країнах зробити все, що від них залежить, щоб над Україною закрили небо. Крім того, вони просять молитися за Україну та не забувати, що тут війна.

"Хочу, щоб у всіх дітей все було окей. Таке зрозуміле бажання та базове право жити у світі, займатися рутинними справами та планувати майбутнє", - додала у підписі до відео Олександра Зарицька.

Користувачі мережі зазначили в коментарях, що виступ припав їм до душі: "Це було дуже круто! Дякую", "Дуже зворушливо", "Потужний виступ", "Ви обидві просто розумнички".

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