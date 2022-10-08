Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який одружений на нотаріусі Христині. Але пара вже довгий час не з'являється разом і багато фанатів думають, що пара розійшлася. Телеведучий Слава Дьомін зазначив, що незважаючи на напруженість у відносинах справа до розлучення поки не йде. Христина, як і зірковий чоловік, активно веде Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила розповісти про те, як наважилася на кардинальний крок.

"Брекети у 35 – легко!"

Це моя друга історія вже з системою брекет, «чому» ви запитаєте?

Вперше Булл все Ок, але естетично мені не все подобалося, трохи начебто не доробила, а також згодом почали хворіти на суглоби і щелепу, тому вирішила цього разу довести справу до кінця!

У дитинстві я б на це так легко не пішла, тоді було соромно, а зараз мені це навіть «сексі», ось правда, все роблять компліменти, тож думайте, може, це просто мій хитрий план привертати увагу!» - написала Крістіна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А де ваш чоловік, ви розійшлися?", "Дуже стильний образ", "Поставила брекети в 37. Коли почала шукати ортодонта, була приємно здивована, що дуже багато дорослих людей 40+ наважуються вирішити проблеми прикусу та покращити цим своє здоров'я!" .

Нагадаємо, дружина Остапчука показала свій звичний ранок за 29 секунд .

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