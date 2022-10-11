21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз Євдокименко показала ефектну світлину з прогулянки по Мангеттену. Соня обрала сміливе вечірнє вбрання чорного кольору з відкритим декольте та животиком., а також доповнила образ масивними сережками.

На публікацію одразу ж відреагував коханий онучки Ротару. Денис залишив у коментарях емодзі ❤️🙌 .

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами: "Вау!! Яка Красуня!Бомбічне фото!🔥", "Ти приголомшлива, Софіє! Ти чудовий Ангел на цій планеті Земля! 💃🌹 ти ​​сонечко!", "Ідеал", "Дуже красива та стильна !!!👏🔥"

Оцінило своїми лайками публікацію все зіркове сімейство: і її бабуся Софія Ротару, і батько, і брат Анатолій, який нещодавно після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.