Співак Дмитро Монатік розповів, як отримав найстрашніщу в житті звістку і як пережив горе, яке не згасає і досі.

За словами Монатіка, він дуже добре пам’ятає цей день і весь час повертається в ці відчуття.

«Трішечки пригасло, але перші концерти – це просто… це просто флеш-беки. Я пам’ятаю, як мені перед виходом на великий концерт, було дуже багато людей, сказали, що не стало тата», - розповів співак в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Це сталося сім років тому, у липні 2015 року. Про страшну звістку Монатіку тоді сказала дружина Ірина.

«І я… нема слів. Це було дуже зненацька. Мені сказала Іріша, а потім вже почали всі дзвонити», - згадує артист.

За його словами, наступні концерти він відмінив, але цей повинен був відпрацював, бо буквально вже був за лаштунками.

«Знаєш, що мене трішечки заспокоювало. Він весь час дуже хотів приїхати в Київ на концерт, як раз вийшла «Мокрая девочка». Йому дуже подобалась ця пісня. І я почав себе заспокоювати думкою, що от він зараз на цьому концерті і він як для нього. Як для нього. Але весь час текли сльози, весь концерт», - розповів Єфросиніній Монатік.

Від інтенсивних рухів і великої кількості танцювальних рухів сльози змішалися з потом на обличчі, тому присутні на концерті не помітили, що душа співака «розбита».

«Було так складно налаштуватись і дарувати класні емоції, коли в тебе просто чорний день. І тоді це був один з перших моментів, коли я зрозумів, що професія артист - це дуже складна професія», - зізнався Дмитро, додаючи, що артистам буває складно і емоційно, і морально, і боляче на душі.

Дмитро дуже шкодує, що батько не побачив тріумфу сина на НСК «Олімпійський», в Палаці Спорту, не встиг порадіти його нагородам.

«Я думаю, він в багатьох моментах би пишався», - каже Монатік.

Нагадаємо, Монатік відповів, чому разом із сім'єю ховався від війни за кордоном.

Також повідомлялось, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт.