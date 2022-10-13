Через деякий час відома актриса Ксенія Мішина показала ще одне фото, де Платон відзначився знову.

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня романтичного шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина виховує 10-річного сина Платона. Хлопчик дуже активний і любить веселити свою маму. Знаменитість показала на своїй сторінці в Instagram-stories, що відчебучив школяр зовсім нещодавно.

Зокрема, хлопчик приміряв маминий одяг і станцював щось на зразок брейка. Платон позичив мамині джинси, а також шкіряний ремінь, і почав кружляти в сучасному танці.

"Вдягнув мої джинси. Гангстер цей. З моїм ременем, молодець", - прокоментувала Ксенія Мішина і посміхнулась.

Через деякий час Ксенія показала ще одне фото, де Платон надів її речі. Цього разу на ньому красувалися не лише штани, а й яскравий помаранчевий світшот.

"Треба щось писати про цього пацана?" - додала актриса.

Акторка Ксенія Мішина у 2019-му році стала переможницею телешоу "Танці з зірками" на каналі "1+1". 2020-го була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка" на СТБ, а вже 2021 року вона стала суддею шоу "Україна має талант" на тому самому каналі.

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