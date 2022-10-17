Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців та разом із чоловіком виховує двох дітей, часто ділиться з шанувальниками публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала фото з місця "прильоту" у Києві та звернулася до українців.

На фотографії можна побачити, як рятувальники та відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ранкового "прильоту" у Києві. Як відомо, напередодні окупанти атакували українську столицю іранськими дронами-камікадзе. Більшість безпілотників вдалося збити силами ППО, проте кілька з них призвели до вибухів і руйнувань. За попередньою інформацією, є кілька загиблих та постраждалих.

У підписі до публікації Гвоздьова підтримала українців: "Ранок. Київ. Уражений житловий будинок. Дрони-камікадзе. Тільки наш народ може з вікна їх відстрілювати і дивитися страху та смерті в очі! Нас не подолати, не налякати в не вбити. Ми на своїй землі і будемо боротися до кінця!". Фоловери танцівниці відразу почали коментувати її публікацію, висловлюючи свою думку про те, що сталося.

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