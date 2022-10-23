Ведуча Марічка Падалко розповіла про ситуацію з відключенням електрики та останніх, найбільш обговорюваних новинах.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, як Україна знову була під масованим ударом росіян по своїй енергетичній інфраструктурі.

"Усього по Україні випустили 36 ракет, більшість з яких збило ППО, зокрема, 5 ракет, що летіли на Київ. Було багато віялових відключень, тому вчора не змогла викласти пост 🥲 (фото 1 не моє, але досить демонстративне) тримаємось" - висловилася Марічка.

Ворог, зокрема, атакував Рівненську область (фото 2), Луцьк, Хмельницьку область. Повна мапа ударів суботи на фото 3. Чого справді хочуть росіяни, вони відверто говорять на своїх «ток-шоу» (відео 4).

«Але їм не вдасться нас зламати. Луцька влада повідомила про повне знищення інфраструктурного об'єкту, пошкоджені будинки вже відновлюють (фото 5)» - розповіла Марічка.

Про новини з фронту. Бахмут залишається найгарячішою точкою. На Півдні окупанти повністю залишили Чарівне на Чкалово на Херсонщині, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсоналу – повідомляє Генштаб.

Волонтерська ініціатива «Зіграй» закликає українців, які вміють в'язати, долучитися до виробництва маленьких та не дуже речей для хлопців на фронті (фото 10).

Нагадаємо, Марічка Падалко розкрила, як наші воїни відбивають нескінченні атаки окупантів.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко висловилася про останні удари окупантів та їхні проблеми на кордонах.

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Падалко показала рідкісні фото з дочкою-підлітком.