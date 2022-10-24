Актриса та телеведуча Лілія Ребрик показала себе, вразивши виглядом у червоній сукні.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також телеведуча. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях з зірками". У зіркової пари є двоє дочок – Поліна та Діана. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала яскравий образ у червоній сукні з відкритим плечем.

"Люблю цю роль. Моя Леді Мільфорд", - написала Лілія під фото.

А до цього Лілія Ребрик поділилася фотографією, де позувала в автомобілі.

"Немає сил коментувати вчорашні промови та цирк у бункера у Кремлі. Як десь пожартували, мабуть, «легендарну» промову писали всім під'їздом. Такої солянки безглуздо-абсурдних думок в історії, мабуть, і не було!

Але ж я не хочу про нього! Я думаю про наших на Лимані! Нехай їм все вдасться! Давайте всю свою енергію краще за туди!", - написала Лілія під фото.

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А ще Politeka повідомляла, що Ребрик чесно зізналася, як їй живеться у Києві з частими тривогами.

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