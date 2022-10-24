Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, а також телеведуча. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях з зірками". У зіркової пари є двоє дочок – Поліна та Діана. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка показала яскравий образ у червоній сукні з відкритим плечем.
"Люблю цю роль. Моя Леді Мільфорд", - написала Лілія під фото.
А до цього Лілія Ребрик поділилася фотографією, де позувала в автомобілі.
"Немає сил коментувати вчорашні промови та цирк у бункера у Кремлі. Як десь пожартували, мабуть, «легендарну» промову писали всім під'їздом. Такої солянки безглуздо-абсурдних думок в історії, мабуть, і не було!
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Кароль поряд з подорослішавшим красенем-сином натякнула, ким він стане: "Мікрофон буде гучніший за мого"
"Заводять нові підрозділи": що задумали окупанти і чи вдасться ЗСУ звільнити Херсон до кінця року
"Зробив зауваження": відомі нові обставини вбивства військового посеред дня у Києві
Виріс у прийомних батьків і йому не 70 років: відомий журналіст розповів, що може приховувати Путін
Але ж я не хочу про нього! Я думаю про наших на Лимані! Нехай їм все вдасться! Давайте всю свою енергію краще за туди!", - написала Лілія під фото.
Нагадаємо, Ребрик розповіла, на що перетворилося життя українців
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик чесно зізналася, як їй живеться у Києві з частими тривогами.
Також Politeka писала, що Ребрик здивувала шикарним осіннім чином у невигадливих речах .