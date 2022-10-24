Ектор Хіменес-Браво розповів, що був у багатьох гарячих точках та напрямках, проте саме руїни Миколаєва вразили його найбільше.

Як повідомляє Politeka.net, шеф-кухар і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво не пішов на фронт, але знайшов спосіб, як допомогти ЗСУ та українцям тим, що вміє найкраще. Він продовжує готувати і тепер розвозить смачну їжу на всій лінії фронту.

На цей раз кулінар вирушив до Миколаєва, щоб передати ЗСУ необхідну гарячу їжу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram і поділився, що його шокували наслідки обстрілу Миколаєва.

У Миколаїв шеф-кухар вирушив із волонтерською метою – нагодувати смачним борщем українських захисників. Перебуваючи там, Ектор Хіменес-Браво користувався вільним часом, щоб побачити наслідки російських обстрілів.

"Був у багатьох місцях на фронті, але те, що побачив тут, запам'ятаю назавжди. Це дуже страшна війна. Весь світ має бачити те, що тут відбувається. Це просто орки! Миколаїв дуже гарне місто, а те, що вони роблять, це просто жах", - зазначив кулінар Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво розповів, що був у багатьох гарячих точках та напрямках, проте саме руїни Миколаєва вразили його найбільше.

"Ось "російський світ". Росіяни сказали, що вони хочуть допомогти українцям. Як допомогти? Подивіться, що росіяни роблять. Це просто орки" – написав волонтер.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пояснив, чому росіянам не залякати українців.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" звернувся до українців після трагедії в Києві.

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