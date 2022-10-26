Оля Цибульська зазначила, що немає українця, який би не відчув біль цієї війни, але у кожного вона різна, кожен пережив щось своє.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ольга Цибульська від початку вторгнення росії знаходиться в Україні. Вона активно волонтерить та дає благодійні концерти, співпрацюючи з перевіреними Фондами допомоги. В інтерв'ю для GLOSTER FM вона розповіла, наскільки іноді важно і болісно виступати перед захисниками.

Зокрема, співачка зізналася, що відчула нестерпний душевний біль після виступу у військовому шпиталі. Цей візит став для неї поки що найболючішим із усіх.

"Це дуже складно емоційно. Я розумію, що після таких візитів нам потрібно запасатися людською любов'ю і теплом. Адже коли ти стоїш біля ліжка хлопця, який молодший за тебе на сім років, у нього немає ніг, а дружина вагітна, але він їй про це не каже, щоб та доносила малюка - це нестерпно боляче. І я не могла підібрати слів. Я зрозуміла, що якщо є вільний час ми маємо підтримувати постраждалих людей, теплом, словами, усмішками", - заявила Оля Цибульська.

Оля Цибульська зазначила, що немає українця, який би не відчув біль цієї війни, але у кожного вона різна, кожен пережив щось своє. Тому і спілкування з різними людьми – потрібно по-різному.

"Нам треба зробити так, щоб вони відчували себе повноцінними людьми і вони знову повернулися до нормального життя... Ти просто бачиш, коли треба підійти і сісти поруч, взяти за руку і помовчати. ​​А коли треба просто поговорити про щось нейтральне. Їм точно не потрібна жалість", - додала артистка.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

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