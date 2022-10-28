Моніка Беллуччі у чорному пухнастому вбранні змогла підкреслити свої найкращі сторони та отримала безліч компліментів.

Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка намагається з'являтися на публіці хоч і не часто, але намагається підкреслити свої образи. Щоб запам'ятатися, Моніка надає перевагу класичним вбранням з будь-яким одним акцентом.

У своєму обліковому записі в Інстаграм артистка представила чуттєвий образ у досить цікавому чорному вбранні і не стала ховатися під фільтрами. Як правило, на останніх своїх рекламних зйомках акторка вибирає темні тони.

А зачіски зводить до мінімуму, тоді як на обличчі красується постійний макіяж з акцентом на очі.

«Романтічніші за багатьох леді ❤️🙌; чудова, мені дуже подобається; Приголомшливо ❤️; це її особистий світ; Вау 😍;Моє натхнення, ти така приголомшлива людина❤️; Свобода жіночого життя ❤️; Найкрасивіша❤️; знається на свободі; красиво дуже....» - пишуть у мережі.

Також артистка звернула увагу на короткий анонс нової стрічки.

«Нарешті офіційний трейлер, другий розділ diabolikfilm з Джакомо Джанніотті, Міріам Леоне, Валеріо Мастандра, Моніка Белуччі, режисер Manetti Bros. З 17 листопада у кінотеатрах» – поділилася Моніка під новим роликом інформацією.

Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.

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