Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кумедне відео, в якому показала, як перетворюється на милу відьмочку.

Схоже, це відео присвячене містичному святу Хелловін. У ньому Юля спочатку з'явилася у своєму звичайному вигляді – темній сорочці, з розпущеним волоссям та легким макіяжем. А потім вона перетворюється на спокусливу відьмочку - з відвертим вбранням, стильним укладанням і яскравим макіяжем, ще й відповідні гримаси показує.

У підписі до публікації "Зайка" написала: "Невелике перетворення на відьму. А в який би образ ви перетворилися?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Схожа на Наталі Орейро в Дикому Ангелі", "На молоду Наталю Орейро схожа", "Юля, який би образ ти не приміряла, все одно залишаєшся милою і доброю", "Неперевершена відьма", "Чудове перетворення", "Вау, гарне перетворення", "Ти чарівна", "Хороша відьмочка", "Красуня".

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