Цього разу на офіційній сторінці KAZKA в Instagram співачка поділилася кадрами з нової ефектної фотосесії та зробила шанувальникам цікаву пропозицію. Для зйомки в американській підземці Зарицька приміряла зухвалий образ із короткою стрижкою, з дуже яскравим макіяжем та в плащі.
На листопад у гурту KAZKA заплановано масштабний тур містами США. Українці виступлять у Нью-Йорку, Маямі, Чикаго, Сіетлі та Сан-Франциско. Цей тур мав статися ще до війни, але, на думку Зарицької, зараз він може дати глядачам ще більше — підтримки, єднання, відчуття дому навіть за сотні тисяч кілометрів.
"Гайз, напередодні початку туру Америкою, хочу розіграти серед вас по дві пари квитків у кожному місті, де ми побачимось вже зоооовсім скоро ❤️ Пишіть в коментарях, в якому місті хочете відвідати концерт та робіть репост цієї публікації в сторіс з тегом гурту KAZKA, аби ваші друзі теж приєднувались до нас. А я днями оберу рандомних переможців та подарую квитки на концерт KAZKA в NORTH AMERICAN TOUR 🙏🏻", — звернулася Олександра до шанувальників.
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"Саша, скажіть своїм стилістам, що образ поганої дівчинки це не ваше...Ви набагато цікавіші коли справжня...а то якась дуже страшна казка ...", "Мені, будь ласка, квиток до Америки спочатку, а потім й на концерт 😂", "Madonna '87", — пишуть шанувальники в коментарях.
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