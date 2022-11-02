Цього разу на офіційній сторінці KAZKA в Instagram співачка поділилася кадрами з нової ефектної фотосесії та зробила шанувальникам цікаву пропозицію. Для зйомки в американській підземці Зарицька приміряла зухвалий образ із короткою стрижкою, з дуже яскравим макіяжем та в плащі.

На листопад у гурту KAZKA заплановано масштабний тур містами США. Українці виступлять у Нью-Йорку, Маямі, Чикаго, Сіетлі та Сан-Франциско. Цей тур мав статися ще до війни, але, на думку Зарицької, зараз він може дати глядачам ще більше — підтримки, єднання, відчуття дому навіть за сотні тисяч кілометрів.

"Гайз, напередодні початку туру Америкою, хочу розіграти серед вас по дві пари квитків у кожному місті, де ми побачимось вже зоооовсім скоро ❤️ Пишіть в коментарях, в якому місті хочете відвідати концерт та робіть репост цієї публікації в сторіс з тегом гурту KAZKA, аби ваші друзі теж приєднувались до нас. А я днями оберу рандомних переможців та подарую квитки на концерт KAZKA в NORTH AMERICAN TOUR 🙏🏻", — звернулася Олександра до шанувальників.

"Саша, скажіть своїм стилістам, що образ поганої дівчинки це не ваше...Ви набагато цікавіші коли справжня...а то якась дуже страшна казка ...", "Мені, будь ласка, квиток до Америки спочатку, а потім й на концерт 😂", "Madonna '87", — пишуть шанувальники в коментарях.

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