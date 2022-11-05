Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, в якому оголосила конкурс та показав призи.

Як виявилося, Даша вирішила розіграти серед своїх фоловерів розкішний автомобіль та кілька інших призів, серед яких модний дитячий візок, смартфон, а також грошові призи. У ролику блогерка запевнила шанувальників, що вже відправила кошти на ЗСУ, щоб уберегти себе від хейту у коментарях.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Умови знаєте. Мої друзі – це ваші друзі". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини: "Рівненські номери! Це знак! Вона має бути моя!", "Яка Ви світла людина! Навіть відчувається тепло! Я участі брати не буду, тому що ніколи не щастить мені, але ваші слова про тому, що нехай призи дістануться саме тим людям, кому вони необхідні в саме серце!", "До сліз просто, наскільки ви щира людина. Нехай мрії збуваються у кожного", "Сподіваюся пощастить цього разу", "Може це знак, щоб все ж таки отримати права", "Дуже зручно на рівненських номерах. Мені потрібно", "Бажаю кожному з нас перемоги, віри та надії", "Беру участь із задоволенням. І нехай дійсно виграють ті люди,

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