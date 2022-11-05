Популярна актриса театру та кіно Ганна Саліванчук звикла до компліментів, уваги та всіляко демонструє фігуру в Інстаграм. На нових фотосесіях артистка намагається підбирати такі образи, які наголошували б саме на її формах.

Цього разу Саліванчук похвалилася, як вона веселиться на невеликому відпочинку із подругою. У чорному костюмі Ганна покрасувалася перед камерою, а потім посміялася з досить пікантного ракурсу, який підібрала для неї подруга.

Черговий акцент на пишних формах не залишився непоміченим, а також порадував саму артистку, яка прокоментувала витівку в Інстаграм: «Коли знімають не обличчя та дівчатка» - пише Саліванчук.

Раніше Саліванчук зробила виняток та показала рідкісні сімейні кадри, зокрема, привітавши чоловіка з роковинами їхнього першого побачення. Також своє звернення Ганна супроводжувала архівними фото з того часу.

«Вісім років із першого побачення. Які молоді, щасливі, і навіть не думали, що будемо разом так довго і матимемо двох чудових синів» – пише Ганна.

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