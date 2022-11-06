Популярна американська співачка Брітні Спірс активно веде Інстаграм, але саме через свої відео часто критикують. Незграбний вигляд, танці без ритму та відкритий одяг завжди засмучують фанатів.
«Вчора я танцювала 💃 … у моєму новому дорогому білому топі з метеликом 👚 … це божевілля, от я танцюю без підборів 👠 … Мій другий рік, я думаю, може бути, мої ноги помолодшали і захотіли, чорт забирай, тепер бігати?
Отже, очевидно, мої виступи перейшли на новий рівень, ми всі в джунглях, давайте готуватися… думаю, це була цікава розвага» - написала Брітні.
У мережі ж бурхливо відреагували:
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«Щось тут серйозно, серйозно не так ... це не Брітні; Де Брітні???; Хіба вона не переїхала з цього будинку? Поняття не маю, що ти щойно сказала...; Я вся в замішанні та занепокоєнні. Бріт, зроби живе відео і дай нам знати, що ти гаразд!; Це як спостерігати за 3-річною дитиною».
Нещодавно стало відомо, що артистка раптово вилучила Інстаграм після низки злісних постів на адресу своїх батьків.
Спірс не вперше видаляє свій обліковий запис у соцмережі. Зазвичай цьому передують гучні та громадські розбірки з родичами.
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