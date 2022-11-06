Популярна артистка та співачка Брітні Спірс викликала серйозні суперечки в мережі через свої відео.

Популярна американська співачка Брітні Спірс активно веде Інстаграм, але саме через свої відео часто критикують. Незграбний вигляд, танці без ритму та відкритий одяг завжди засмучують фанатів.

«Вчора я танцювала 💃 … у моєму новому дорогому білому топі з метеликом 👚 … це божевілля, от я танцюю без підборів 👠 … Мій другий рік, я думаю, може бути, мої ноги помолодшали і захотіли, чорт забирай, тепер бігати?

Отже, очевидно, мої виступи перейшли на новий рівень, ми всі в джунглях, давайте готуватися… думаю, це була цікава розвага» - написала Брітні.

У мережі ж бурхливо відреагували:

«Щось тут серйозно, серйозно не так ... це не Брітні; Де Брітні???; Хіба вона не переїхала з цього будинку? Поняття не маю, що ти щойно сказала...; Я вся в замішанні та занепокоєнні. Бріт, зроби живе відео і дай нам знати, що ти гаразд!; Це як спостерігати за 3-річною дитиною».

Нещодавно стало відомо, що артистка раптово вилучила Інстаграм після низки злісних постів на адресу своїх батьків.

Спірс не вперше видаляє свій обліковий запис у соцмережі. Зазвичай цьому передують гучні та громадські розбірки з родичами.

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