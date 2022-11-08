Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко знову активізувалася в соцмережах і відверто розповіла про життя за кордоном.

Артистка з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну разом із сином Тамерланом виїхала за кордон та не брала участі в останніх випусках "Дизель шоу".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Яна Глущенко розмістила зворушливе відео з сином та розповіла, як їм живеться в Європі.

"Скільки ж всього змінилося у житті кожного українця. Як я хочу повернутися в свою Вільну та Незалежну Україну❤️. Кожного ранку прокидаєшся і так чекаєш на ці слова: «Ми перемогли, повертайтеся» 🏡. Так, ми виїхали із сином ще на початку війни, виїжджали не знаючи куди, але туди, де безпечно. Так ми пробули 7 місяців в одній країні, зараз вже в іншій. Як нам хочеться додому…😭", — пише зірка "Дизель шоу".

Але, як зізнається Яна, вона поки боїться повертатися.

"Але страх зараз на першому місці, страх не за себе, а за дитину. На жаль, ніхто не знає, коли це все скінчиться, проте кожен має надію, що дуже скоро буде НАША перемога💪🏻. Життя в іншій країні це не відпочинок, це просто місце тимчасового перебування, бо душа у своїй неньці 🙏🏻. Молимося за кожного українця, безмежно пишаємося нашими хлопцями та дівчатами з ЗСУ, неймовірно вдячні ППО. Все буде Україна", — наголосила артистка.

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