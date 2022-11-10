Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанатів новою фотосесією у спортзалі, де з'явився зі своїм другом-актором Олексієм Суровцевим.

На нових фотографіях Тарас та Олексій зображені у роздягальні спортзалу, вони позують у шортах та з голими торсами, сяючи м'язистими тілами. І роблять це із явним задоволенням та самолюбуванням. У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Ось такий ранок".

А шанувальники відразу почали коментувати гарячі фото красенів: "Красавці", "Вау, круто", "Ех, хлопці, що ж ви робите?", "Ну красень, що правду таїти", "І ви туди ж. А Гідропарк?", "Красавці!", "Могутні козаки", "Які красені", "Дуже красиві", "Це ж той хлопець, що котиків рятує", "Хлопці, ви прекрасні! Тільки наша українська нація здатна народити таких сильних, сміливих, розумних, красивих та талановитих людей", "Сильні, мужні хлопці", "Концентрація тестостерону зашкалює", "У гарній формі, так тримати", "Тримайте мене семеро", "Українські козаки".

Нагадаємо, "Попереду багато добрих справ": Ребрик чесно розповіла про роботу в новій для неї сфері, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вам дуже личить": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний аутфіт в улюбленому кольорі.

Також Politeka писала, що "Це кульмінація": Лобода з українським прапором в руках розповіла, як закінчує свої концерти.