58-річна Моніка Беллуччі завжди сяє на показах та модних вечорах у класичних костюмах, з'являється на зйомках старшої доньки та інтригує анонсами в Інстаграм. Нещодавно Моніка дала інтерв'ю та взяла участь у кількох зйомках.
Яскравий макіяж з акцентом на карі очі, пишне і трохи помпезне укладання з начосом, а також прикраси з коштовним камінням перетворили Моніку. Більше того, її звичні класичні луки зазвичай відрізнялися від таких кадрів.
У мережі підтримали експеримент:
Це новий топ; мені подобається ця блуза; я не вірю, випуск уже так скоро; її дочка може повчитися манері так позувати; вау її талант вражає; сумую за минулими роботами; Моніка, коли буде ваш фільм?
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Нещодавно 58-річна знаменитість здивувала чином на зйомці для модного журналу, а також розповіла про свої плани на майбутнє. Моніка Беллуччі намагається з'являтися на світських заходах зі старшою дочкою, яка задумалася не лише про модельну, а й акторську кар'єру, як і її мама.
Моніка ж сяє на показах та модних вечорах у класичних костюмах, причому практично завжди в одних сіро-чорних тонах. Артистка не дає акценту на фігурі і не ховає зморшки за фотошопом.
Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.
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А ще Politeka писала, що 58-річна Беллуччі поряд з молоденьким актором позбавила дару мови без ін'єкцій.