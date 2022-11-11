58-річна Моніка Беллуччі завжди сяє на показах та модних вечорах у класичних костюмах, з'являється на зйомках старшої доньки та інтригує анонсами в Інстаграм. Нещодавно Моніка дала інтерв'ю та взяла участь у кількох зйомках.

Яскравий макіяж з акцентом на карі очі, пишне і трохи помпезне укладання з начосом, а також прикраси з коштовним камінням перетворили Моніку. Більше того, її звичні класичні луки зазвичай відрізнялися від таких кадрів.

У мережі підтримали експеримент:

Це новий топ; мені подобається ця блуза; я не вірю, випуск уже так скоро; її дочка може повчитися манері так позувати; вау її талант вражає; сумую за минулими роботами; Моніка, коли буде ваш фільм?

Нещодавно 58-річна знаменитість здивувала чином на зйомці для модного журналу, а також розповіла про свої плани на майбутнє. Моніка Беллуччі намагається з'являтися на світських заходах зі старшою дочкою, яка задумалася не лише про модельну, а й акторську кар'єру, як і її мама.

Моніка ж сяє на показах та модних вечорах у класичних костюмах, причому практично завжди в одних сіро-чорних тонах. Артистка не дає акценту на фігурі і не ховає зморшки за фотошопом.

Нагадаємо, 58-річна Беллуччі у чорному костюмі показала моделям, як треба старіти красиво.

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