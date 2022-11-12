Співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч після повернення в Україну поділилася першими емоціями.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що повернулася в Київ після поїздки в Німеччину, де вона виступала з благодійними концертами.

"Щаслива бути вдома 🤗🍁♥️ Скоро поділюсь звітом, скільки нам вдалося зібрати в Берліні, під час благодійних концертів. Я так сильно вдячна всім, хто нас підтримав 🙌🏼 Колись я розповім те, що часто лишається за кадром 😉", — написала Огнєвіч під світлиною.

На публікацію відреагував відомий кулінарний експерт, зірка "Мастер Шеф" Євген Клопотенко, залишивши в коментарях "😍😍". Злата також відповіла йому: "❤️❤️❤️".

Українці в коментарях підтримали співачку: "Наша прикраса, прикраса України і взагалі цілого світу❤️Неймовірна Богиня😍❤️‍🔥Люблю вас"; "Злата, ви велика молодець!!! Пишаємось".

Нагадаємо, 7 листопада в застосунку "Дія" завершилося опитування, в якому українці обирали суддів Нацвідбору на Євробачення-2023. За результатами голосування в трійку лідерів потрапили Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Злата Огнєвіч стала одним із аутсадерів опитування, але не засмутилася, а привітала свої колег та зворушливо подякувала українцям за підтримку.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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