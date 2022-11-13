Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розповіла про НП з їхнім середнім сином Дмитром.

"Неділя. Ранок. Прокинулись під звуки сирен. Але тривоги в душІ уже давно не має. Ми звикли. Проте, хочу вам розповісти про надзвичайний випадок, який стався з нами днями. Розповідаю, аби ті сім’ї, де є діти, були обережними. Діма заштовхав пластмасовий кришталик собі в ніс. Друг подарував і чого він це зробив, не зрозумів (у дітей так часто буває, спершу робимо, а потім - думаємо, хоча, я стільки разів всім їм наголошувала, нічого нікуди собі не заштовхувати)", — пише дружина ведучого.

Коли це сталося, як зізнається Христина, вона була спокійна, як удав та сказала сину, що нічого страшного.

"Зараз все зробимо, головне, аби він не заплакав і не «вдихнув» кришталик іще далі. Притисла пальцем ніс поближче біля очей і потрохи почала виштовхувати його - кришталик випав. Діма з переляку заплакав, бо злякався. Але сказав, що наука тепер буде йому на все життя!", — розповідає зіркова матуся.

Але коли все минулося, одну неприємну деталь вона за собою все таки помітила.

"Отакої… Мама трьох дітей може все 😭 Щоправда, коли Діму заспокоїла і він уже щасливий побіг далі, у мене почало нервово сіпатись око 🤪 Добре, що все добре закінчується! Але з дітьми не можна розслаблятися ні на секунду. Особливо з трьома хлопцями - постійний стрес))", — наголосила дружина Григорія Решетніка.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка розкрила особистий секрет про виховання синів.

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Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетнік заінтригував планами з дружиною.