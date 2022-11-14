Як пише Politeka.net , Володимира Остапчук - відомий український шоумен, який полягає у стосунках із нотаріусом Крістіною. А недавно стало відомо, що пара розлучилася після того, як довго разом не з'являлися на публіці. Володимир та Христина ніяк не стали коментувати цю інформацію. А днями дружина Остапчука вирушила до Відня. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Поговоримо?", - написала Христина.

"Якщо не секрет, за які гроші живете? Ви ж не працюєте чи зараз онлайн?" - написав фанат.

"Не готова була розповідати, але добре, ви мене змусили: йому 85, він має велику спадщину, і утримує мене добре, ось чекаю коли заповіт напише на мене! Красень він, правда? Сподіваюся, що з гумором у вас все Ок, бо з кордонами не дуже... Ну якщо що, я все своє доросле життя працюю, працювала і працюватимуть (поки, звичайно, такого не знайду дідусь із заповітом).

Нагадаємо, Володимир Остапчук уперше після новини про розлучення вийшов на зв'язок: фото

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення все ж таки залишила Україну

Також Politeka писала, що дружині Остапчука несподівано погано перед від'їздом з України



