Як пише Politeka.net , Володимира Остапчук - відомий український шоумен, який полягає у стосунках із нотаріусом Крістіною. А недавно стало відомо, що пара розлучилася після того, як довго разом не з'являлися на публіці. Володимир та Христина ніяк не стали коментувати цю інформацію. А днями дружина Остапчука вирушила до Відня. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Поговоримо?", - написала Христина.
"Якщо не секрет, за які гроші живете? Ви ж не працюєте чи зараз онлайн?" - написав фанат.
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Володимир Остапчук уперше після новини про розлучення вийшов на зв'язок: фото
"Не готова була розповідати, але добре, ви мене змусили: йому 85, він має велику спадщину, і утримує мене добре, ось чекаю коли заповіт напише на мене! Красень він, правда? Сподіваюся, що з гумором у вас все Ок, бо з кордонами не дуже... Ну якщо що, я все своє доросле життя працюю, працювала і працюватимуть (поки, звичайно, такого не знайду дідусь із заповітом).
Нагадаємо, Володимир Остапчук уперше після новини про розлучення вийшов на зв'язок: фото
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення все ж таки залишила Україну
Також Politeka писала, що дружині Остапчука несподівано погано перед від'їздом з України