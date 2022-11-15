Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нову фотосесію, яку влаштувала у школі, та порекомендувала цей заклад шанувальникам. Щоправда, не всі оцінили такі поради через ціну.

На нових фотографіях Наталка відображена у різних локаціях цієї школи. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній укорочені світлі джинси, білі черевики та модний світлий френч, який додав образу романтичності. Волосся актриси розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Денисенко розповіла про школу, в якій побувала: "Безпека дітей під час навчання зараз, напевно, найактуальніше питання для батьків. Я познайомилася з ... ще влітку, ходила коридорами і сумувала, що ця школа не біля нашого будинку, тому що там ідеально абсолютно все! Особливо – просторе та надійне укриття, де продовжуються уроки під час повітряної тривоги".

Користувачі відразу почали обговорювати нові фото Наталки: "Дякую за рекомендацію", "Після шкіл у Європі, я так сумую за нашою школою в Києві. Ще кажуть, що в Україні поганий рівень освіти. Я б сказала найкращий", "Школа для простих" середньостатистичних людей", "Дуже цікаво подивитися на ціни навчання. Де їх можна побачити?", "Наташка, яка ти красива", "Державні повинні бути на такому ж рівні, якщо вже в Європу збираємось", "Наша красуня", "Шикарна".

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