Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія розмістила яскраві кадри своєї закордонної зустрічі з зірковою подругою.

"Тисячу разів подумала, чи викладати це відео. Адже нам з Олею тут так добре.. Так легковажно. «А хіба мені може бути добре, коли стільком людям зараз погано?»- це питання, як нескінченна сирена в моїй голові кожного разу, як я дозволяю собі відволіктися на мить від реальності України. Так, я добре знаю це сучасне українське явище, що тим, хто закордоном важче психологічно ніж тим, хто вдома- там є і веселощі, і свята, і вечірки, і театри.. Я сама, коли приїжджаю до Києва, зовсім по іншому почуваюся.. Але от я дивлюся на це відео і думаю, що в ньому ж теж частина мого життя.. Мене якоїсь вже іншої", — зізнається Єфросиніна.

Під час війни Маша з Олею продовжили знімати "Дорослих Дівчат". Цього разу ведуча, не вагаючись, узяла квитки до Тбілісі, де Полякова бере участь у грузинських Танцях з зірками. Зірки кілька днів поспіль записували нові випуски.

"Оля в перервах сідає за рояль, і ми співаємо. Грузинське «вініще» входить в нас, як в суху землю) Після зйомок гостинний господар розігріває для нас місцеву забавку - гарячий чан на вогні! І все це в повний місяць, ну, тут без коментарів, ми ж вже не спечемось😂 І ось я вже дома, і не зриваюся на Саню, і не так плачу, говорячи телефоном з Тимуром... Тож, так, що б ви не писали, це теж ми! І ми маємо вчитися радіти моментам, коли нам добре! Маємо не соромитись відновлювати витрачену енергію! Маємо дякувати щодня нашим захисникам та захисницям за можливість відчувати такі рідкісні моменти!", — наголосила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

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